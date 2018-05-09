У Дніпрі на заході з нагоди Дня перемоги затримали чоловіка з травматичним пістолетом

У 61-річного чоловіка вилучили незареєстрований травматичний пістолет «ФОРТ» та 2 магазини з набоями до нього.

У Дніпрі біля місць проведення заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поліція затримала чоловіка з незареєстрованим травматичним пістолетом та набоями до нього.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, перевіряючи через рамку металодетектору, на пр. Д. Яворницького поліцейські вилучили у 61-річного чоловіка травматичний пістолет «ФОРТ» та 2 магазини з набоями до нього.

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Дозволу на зброю чоловік при собі не мав. Наразі він доставлений до відділення поліції.

Крім того, підрозділами поліції складено 4 адміністративні протоколи за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки).

Також у Нікополі відкрито кримінальне провадження за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) відносно особи, яка продавала повітряні кульки із зображенням забороненої символіки.

Як повідомляв УНІАН, під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом в Україні було затримано сім осіб.