У Кривому Розі на ходу загорівся пасажирський автобус

Загиблих та постраждалих немає.

У Кривому Розі під час руху по вулиці Гастелло загорівся пасажирський автобус. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників 10 травня о 17:47.

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в середині автобусу. Вогнем знищено моторний відсік та салон автобусу на загальній площі 30 кв. м.

Рятувальникам вдалося швидко локалізувати та ліквідувати пожежу. Постраждалих та загиблих немає.

Встановленням причини пожежі займаються правоохоронні ограни.

Як повідомляв УНІАН, у місті Підгороднє під Дніпром продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на сміттєзвалищі.