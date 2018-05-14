Прокуратура відкрила справу через трагічну ДТП з юними українськими футболістами в Білорусі

Внаслідок ДТП на території Білорусі загинув 13-річний хлопчик, ще шестеро дітей травмовані.

На Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон 26 дітей, які потрапили в трагічну ДТП на території Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки) КК України.

«Встановлено, що група дітей з Сумщини поверталася з Польщі через Білорусь. Близько 7:00 13 травня на 54 км автодороги Р-98 Кам'янець-Шерешево-Свислочь, поблизу с.Мартинюки, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув хлопчик 2005 року народження з міста Суми. Ще шестеро дітей дістали травми різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

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Досудове слідство здійснює Слідче управлінню Головного управління Національної поліції України в Сумській області. Розпочалися першочергові слідчі та процесуальні дії. За результатом зібраних доказів буде надано правову оцінку організаторам поїздки та супроводжуючим особам.

«У разі доведення вини особам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого», –додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 травня у Кам’янецькому районі Білорусі автобус з українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП.

За попередньою інформацією, водій (1976 р. н., громадянин України) керуючи автомобілем марки Renault Master, скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор» під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир з міста Суми (2005 р. н., громадянин України), який перебував на передньому пасажирському сидінні. Ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам’янецької районної лікарні. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу юним українським футболістам, які постраждали внаслідок ДТП у Білорусі, а також висловив співчуття постраждалим та їхнім родинам.

За фактом трагічної ДТП у Білорусі відкрили кримінальну справу і затримали водія українського автомобіля.

Сьогодні до Білорусі із Сум виїхав спеціальний транспорт для доставки тіла загиблої дитини в Україну.

Три автобуси, які везуть із Білорусі вцілілих у ДТП школярів із Сумської області, вже перебувають на території України: додому повертаються 19 із 26 дітей.