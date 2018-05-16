У Львові продавчиню звинувачують в побитті 8-річної дівчинки (відео)

Дівчинка ніби-то викинула сміття поблизу одного з магазинів у Львові.

У Львові продавчиню звинувачують в побитті 8-річної дівчинки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Мама дівчини розповіла, що її донька йшла на урок музики, але дорогою вирішила зупинитися, аби з’їсти кекс. Дівчинка сіла на сходах поблизу магазину, а ногою відсунула пачку з-під цигарок, яка була поблизу сходів:

Після цього до дівчинки вийшла продавчиня та вимагала, аби дівчинка поклала сміття на місце, а коли отримала відмову, то почала смикати дитину за волосся та декілька разів вдарила по голові.

Читайте такожУ Львові під час оформлення ДТП водій вдарив ножем жінку-поліцейського

Вже після інциденту дівчинка одразу ж зателефонувала мамі, яка приїхала та викликала швидку допомогу і поліцію. Медики зафіксували в її доньки забій потилиці, тож тепер жінка збирається подавати в суд на продавчиню, яка завдала травм маленькій дівчинці.

Однак сама продавчиня заперечує факт бійки з дитиною. Вона зазначає, що кілька разів зверталася до Ксенії з проханням прибрати сміття, а коли нахилилася до неї то отримала удар у скроню.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині засудили бійця АТО, який розбив яйце на голові активістки.