Стрілянина у Гідропарку: поліція розповіла про стан поранених
Поліція з’ясовує обставини конфлікту зі стріляниною у столичному Гідропарку, внаслідок якої поранено двоє осіб. Про це повідомляється на сторінці поліції Києва у Facebook.
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«Внаслідок події обидва опоненти отримали травми голови, один із них - вогнепальне поранення. Їм надана медична допомога», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці проводять першочергову перевірку, щоб надати правову кваліфікацію інциденту.
За повідомленнями ЗМІ, сьогодні зранку у столиці, біля станції метро «Гідропарк», конфлікт між двома компаніями переріс у бійку. Під час бійки один з учасників конфлікту відкрив стрілянину, внаслідок якої двох осіб госпіталізовано. Одного з учасників конфлікту затримали на мосту Метро.