Під Одесою депутату міськради прострелили стегно

У 54-річного чоловіка стріляли з травматичної зброї, його госпіталізовано.

У місті Чорноморську Одеської області невідомий стріляв з травматичної зброї в депутата міської ради Сергія Червачова.

Як повідомили УНІАН колеги депутата у місцевій організації партії «Батьківщина», яку він представляє у міськраді, НП сталася в ніч на 5 червня в приватному будинку депутата по вулиці Приморській.

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Червачов дістав поранення обох ніг, рук та грудної клітки.

Інформацію про цей інцидент УНІАН також підтвердили в поліції, уточнивши, що 54-річного чоловіка госпіталізували з травматичними ушкодженнями стегна.

«Його життю нічого не загрожує. Попередньо встановлено, що сталося це близько години ночі біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий і, зробивши кілька пострілів із травматичної зброї через відкрите водійське вікно, з місця події зник», - повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.

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