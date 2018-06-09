На Одещині дівчинка в школі роздавала однокласникам патрони

Поліцейські вилучили у школярів 134 патрони калібру 5,45 мм і 7,62 мм і 4 патронні обойми.

В одній зі шкіл у Саратському районі Одеської області дівчинка роздавала учням патрони, в будинку її батьків виявлено арсенал боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, напередодні до чергової частини Саратського відділення поліції зателефонувала директор однієї зі шкіл, яка повідомила, що в навчальному закладі учениця роздає дітям патрони.

Співробітники поліції відразу ж виїхали за викликом.

Встановлено, що 14-річна дівчинка справді дарувала учням патрони, які, за її словами, принесла з дому.

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Провівши комплекс невідкладних заходів, поліцейські вилучили у школярів 134 патрони калібру 5,45 мм і 7,62 мм і 4 патронні обойми.

Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання сім'ї неповнолітньої правоохоронці виявили ще понад 400 патронів і гранату.

«За попередньою інформацією, заборонені предмети належать одному господареві, який зараз перебуває на сході України. Все вилучене направлено на експертизу», - повідомили в главку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Раніше у лісі на Луганщині виявили арсенал зброї та боєприпасів.