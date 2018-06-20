Компанії підлітків, яка задля розваги вбила у Дніпрі безпритульного, винесли вирок (відео)

Один з безпритульних залишився живим лише тому, що випадкові перехожі викликали "швидку".

12 років за ґратами проведуть двоє молодиків з Дніпра, які задля розваги вбили безхатька.

Школярку, яка разом із ними знущалась над безхатьками, примусово виховуватимуть два роки у спецустанові, йдеться у сюжеті ТСН.

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До в'язниці вона не потрапить лише тому, що під час скоєння злочину їй було лише 13. Убивство школярка разом із двома хлопцями 16 та 19 років скоїли торік у лютому після того, як розпили пляшку коньяку.

"Вийшли на двір розважитися, побачили безхатьків, які спали на трубах теплотраси, одного з них забили до смерті, іншому завдали тяжких травм. Він залишився живим, тому що випадкові перехожі викликали "швидку", - йдеться у сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, у Старобазарному сквері Одеси в результаті жорстоких побоїв помер бездомний чоловік. Трагедія сталася ввечері 13 червня.