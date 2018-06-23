Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися три легковики і дві вантажівки з морозивом (фото)
14:38, 23 червня 2018Інциденти
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Через ДТП на Житомирській трасі у бік Києва утворився затор.
У ДТП під Києвом зіткнулися 5 автомобілів / фото dtp.kiev.ua
На Житомирській трасі в районі села Капітанівка в передмісті Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися 5 автомобілів.
Як повідомили в групі dtp.kiev.ua у Facebook, водій автомобіля Daewoo Nexia не витримав безпечної дистанції і спровокував ДТП.
"В умовах дощу водій Daewoo Nexia спровокував аварію за участю п'яти автомобілів , у тому числі двох рефрижераторів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на Одеській трасі біля Києва сталася аварія за участю вантажівки, що перевозила газовану воду. В результаті ДТП солодкий вантаж розкидало по дорозі, частина води з пляшок розлилася.
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