В Одеській області затримали психічно хворого чоловіка, який поранив поліцейського (відео)

Поліцейськи прибули до будинку чоловіка після повідомлення медиків про те, що в його домівці знаходиться рушниця.

У Лиманському районі Одеської області в результаті спецоперації «Грім» затримано психічно хворого чоловіка, який поранив поліцейського і кинув у правоохоронців шумову гранату.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, НП сталася в селі Курисово.

Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від лікаря про те, що, прибувши на виклик в село Курисово до 35-річної психічно хворої людини, яка перебуває на обліку як наркозалежна, медики в будинку помітили рушницю. Після надання їй допомоги медичні працівники покинули будинок і повідомили про зброю правоохоронцям.

«Для перевірки повідомлення на місце події прибули співробітники поліції. Побачивши правоохоронців, чоловік закрився в будинку і кинув у поліцейських шумову гранату. У приміщенні разом з ним перебувала мати. Після цього він вистрілив з рушниці в бік правоохоронців, внаслідок чого офіцер поліції дістав поранення лівого передпліччя і тулуба», - повідомили в главку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції, керівництво обласного главку і спецпідрозділ «КОРД». Було проведено евакуацію населення по периметру проведення поліцейських заходів.

Як повідомив у Facebook радник начальника регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк, «ситуація ускладнилася тим, що в домоволодіння зайшла мати хворого і не бажала самостійно залишати будинок. Були підстави вважати, що вона може стати заручником надалі».

В результаті спецоперації зловмисника було затримано.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічного управління.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу ("посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця").