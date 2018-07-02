У Києві підліток-"зацепер" отримав важкі опіки через вибух на даху електрички
14:46, 02 липня 2018Інциденти
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Медики діагностували у потерпілого опіки 50% тіла і його госпіталізували.
Зацепера госпіталізували з важкими опіками / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
На станції "Київ-Волинський" у Солом'янському районі Києва стався вибух на даху електрички, внаслідок якого постраждав підліток. Про це повідомляється на сторінці спільноти в Facebook dtp.kiev.ua.
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Зазначається, що інцидент стався на даху електрички напрямком "Київ-Фастів", - після вибуху на колії впав обпалений підліток. Він перебував у свідомості.
На місце прибули медики, які діагностували у потерпілого опіки 50% тіла і його госпіталізували. Через кілька хвилин рух електричок за маршрутом відновився.
Як повідомляв УНІАН, раніше в київському метро загинув "зацепер".
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