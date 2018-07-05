На комбінаті у Солом'янському районі Києва сталася масштабна пожежа (фото)

Внаслідок пожежі пошкоджено стіну та покрівлю будівлі на площі 1200 кв. м.

На території одного із столичних комбінатів у Солом’янському районі столиці, а саме на бульварі Вацлава Гавела, 24 сталася масштабна пожежа.

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Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, щоб загасити вогонь залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 73 чоловіки особового складу.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 12.09.

"По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося загоряння утеплювача покрівлі та стіни в 4-поверховій окремо розташованій холодильно-складській будівлі розмірами 120х60 м, на площі 700 кв. м", - повідомили у ДСНС.

О 13:38 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, а о 14:59 - ліквідувати. За оцінкою рятувальників, внаслідок пожежі пошкоджено стіну та покрівлю будівлі на площі 1200 кв. м.

Причина пожежі наразі невідома. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Києві від удару блискавки загорівся будинок.