У Польщі втопилися у каналі двоє братів з України

15:04, 30 квітня 2018
Інциденти
1348 0
українська Wikipedia

Читайте такожУ Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями (фото)

Ймовірної причиною трагедії називають не нещасний випадок, а необережність чоловіків, передає Польське радіо.

За неофіційною інформацією, на березі каналу проходила вечірка. Чоловіки, чиї тіла виловили водолази, були в одній білизні. Це може свідчити про те, що вони не впали у воду випадково. Поліція на місці допитала інших учасників вечірки.

Повідомлення про те, що двоє чоловіків впали у воду і їм потрібна допомога, рятувальники отримали у суботу ввечері. За півтори години водолази знайшли тіла чоловіків на дні каналу. Врятувати українців намагалися протягом майже двох годин. На жаль, комплекс заходів не дав результатів. Жертвами стали двоє братів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Польща#українці