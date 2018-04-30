У Польщі втопилися у каналі двоє братів з України

Ймовірною причиною загибелі українців був не нещасний випадок, а необережність.

У каналі в місті Поліце у північно-західній Польщі втопилися двоє молодих громадян України.

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Ймовірної причиною трагедії називають не нещасний випадок, а необережність чоловіків, передає Польське радіо.

За неофіційною інформацією, на березі каналу проходила вечірка. Чоловіки, чиї тіла виловили водолази, були в одній білизні. Це може свідчити про те, що вони не впали у воду випадково. Поліція на місці допитала інших учасників вечірки.

Повідомлення про те, що двоє чоловіків впали у воду і їм потрібна допомога, рятувальники отримали у суботу ввечері. За півтори години водолази знайшли тіла чоловіків на дні каналу. Врятувати українців намагалися протягом майже двох годин. На жаль, комплекс заходів не дав результатів. Жертвами стали двоє братів.