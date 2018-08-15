У Кривому Розі в кар'єрі перекинувся тепловоз з людиною всередині - ЗМІ

Потерпілому придавило ноги, на місці працюють рятувальники.

У Першотравневому кар'єрі міста Кривий Ріг перекинувся тепловоз. Всередині заблоковано робітника, його ноги придавило конструкцією.

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Про це повідомляє «Перший міський», з посиланням на прес-службу рятувальників.

Зазначається, що нещасний випадок стався у Терновському районі. На місце інциденту прибули рятувальники. Фахівці ліквідують наслідки інциденту.

Раніше повідомлялося, що в місті Бориспіль Київської області засипало землею двох співробітників «Київобленерго», що працювали в котловані. Один з чоловіків загинув.