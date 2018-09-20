Димові шашки, петарди та четверо поранених: як активісти намагалися взяти штурмом Верховну Раду (відео)

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 4 людини.

20 вересня під будівлею Верховної Ради знову відбулися масові заворушення. Деякі мітингувальники намагалися взяти штурмом парламент.

Активісти вимагали ухвалення закону про надання громадянства іноземним добровольцям на Донбасі. Учасники мітингу почали перелазити через огорожу і спробували прорвати кордон правоохоронців.

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Хтось із натовпу кинув димову шашку, а потім петарду. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 4 людини – 2 активісти та 2 правоохоронці. У поліції не повідомляють про затриманих під час сутичок. Наразі посилено охорону будівлі парламенту, ситуація стабілізувалася.