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Димові шашки, петарди та четверо поранених: як активісти намагалися взяти штурмом Верховну Раду (відео)

17:12, 20 вересня 2018
Інциденти
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Активісти вимагали ухвалення закону про надання громадянства іноземним добровольцям на Донбасі. Учасники мітингу почали перелазити через огорожу і спробували прорвати кордон правоохоронців.

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Хтось із натовпу кинув димову шашку, а потім петарду. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 4 людини – 2 активісти та 2 правоохоронці. У поліції  не повідомляють про затриманих під час сутичок. Наразі посилено охорону будівлі парламенту, ситуація стабілізувалася.

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Теги: #сутички#Верховна Рада#мітинг#правоохоронці#активісти#димові шашки