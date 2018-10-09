На території військових складів поблизу Ічні ліквідовано чотири пожежі

Зараз створюють зведений загін піротехніків, який розчищатиме місцевість навколо арсеналу від вибухонебезпечних предметів.

З моменту виникнення вибухів на території військових складів поблизу Ічні на Чернігівщині підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували чотири пожежі.

Про це заявив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький під час брифінгу в приміщенні селищної ради Парафіївської ОТГ, повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, за його словами, створено зведений загін піротехнічних підрозділів, який буде розчищати місцевість від вибухонебезпечних предметів.

“Стосовно дій підрозділів ДСНС, які зосереджені у місці надзвичайної ситуації, то від ДСНС залучено зведений загін у кількості 27 одиниць техніки та 100 чоловік особового складу”, - сказав Мельчуцький.

Він зазначив, що на даний час разі в оперативному порядку піротехнічні підрозділи виконують завдання з розмінування.

“Працює 5 розрахунків і поки що цього достатньо”, - сказав він і додав, що для цього буде сформовано загін у кількості 107 чоловік особового складу.

“В 16-кілометровій зоні будуть проведені роботи з очищення території від вибухонебезпечних предметів, щоб населення могло повернутися до нормальних умов життя”, - додав перший заступник голови ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

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Інформація про жертви чи постраждалих не надходила. З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. 300 осіб.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Порушено кримінальну справу за статтею "Недбале ставлення військовослужбовця до служби, що спричинило тяжкі наслідки".

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

Досудове розслідування доручено слідчому відділу управління Служби безпеки України по Чернігівській області.