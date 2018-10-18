этот материал доступен на русском

"Глава" окупованого Криму заявив про спільників керченського стрільця

11:17, 18 жовтня 2018
Інциденти
1275 0
Підозрюваний у масовому вбивстві Росляков наклав на себе руки / Telegram-канал 112

Читайте такожМасове вбивство в Керчі: добірка моторошних кадрів нападу на коледж (фото, відео)

Таку думку висловив журналістам окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, передає ТАСС.

"Те, що він на місці діяв один, - це зрозуміло, але підготовчі заходи, на мій погляд і погляд колег, сам <...> здійснити не міг", - сказав він на місці події.

17 жовтня стало відомо, що теракт влаштував студент цього навчального закладу, який потім наклав на себе руки. За інформацією Telegram-каналу 112, масове вбивство влаштував Владислав Росляков.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #Крим#Керч#Владислав Росляков