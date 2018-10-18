"Глава" окупованого Криму заявив про спільників керченського стрільця
11:17, 18 жовтня 2018Інциденти
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Аксьонов вважає, що підозрюваний у масовому вбивстві в коледжі Керчі не міг підготувати його сам.
Підозрюваний у масовому вбивстві Росляков наклав на себе руки / Telegram-канал 112
Підозрюваний, який влаштував стрілянину і вибух в коледжі в Керчі, не міг підготувати напад сам.
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Таку думку висловив журналістам окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, передає ТАСС.
"Те, що він на місці діяв один, - це зрозуміло, але підготовчі заходи, на мій погляд і погляд колег, сам <...> здійснити не міг", - сказав він на місці події.
17 жовтня стало відомо, що теракт влаштував студент цього навчального закладу, який потім наклав на себе руки. За інформацією Telegram-каналу 112, масове вбивство влаштував Владислав Росляков.
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