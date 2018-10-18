"Глава" окупованого Криму заявив про спільників керченського стрільця

Аксьонов вважає, що підозрюваний у масовому вбивстві в коледжі Керчі не міг підготувати його сам.

Підозрюваний, який влаштував стрілянину і вибух в коледжі в Керчі, не міг підготувати напад сам.

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Таку думку висловив журналістам окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов, передає ТАСС.

"Те, що він на місці діяв один, - це зрозуміло, але підготовчі заходи, на мій погляд і погляд колег, сам <...> здійснити не міг", - сказав він на місці події.

17 жовтня стало відомо, що теракт влаштував студент цього навчального закладу, який потім наклав на себе руки. За інформацією Telegram-каналу 112, масове вбивство влаштував Владислав Росляков.