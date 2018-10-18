Під Дніпром вночі згорів цех з виробництва гумового взуття

Вогнем знищено дах будівлі цеху, обладнання, гумові вироби та пошкоджено стіни.

У місті Підгороднє поблизу Дніпра сьогодні вночі згорів цех з виробництва гумового взуття.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Дніпропетровській області, інформація про пожежу до служби порятунку «101» надійшла о 02:33.

«Вогнем знищено дах будівлі цеху, обладнання (верстати), гумові вироби та пошкоджено стіни на загальній площі 360 кв. м», - йдеться у повідомленні.

О 04:19пожежу було локалізовано та о 05:22 ліквідовано.

Причина події встановлюється правоохоронними органами.

До ліквідації пожежі було залучено 23 чоловіка особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.