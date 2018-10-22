На Львівщині затримали наркодилера з партією героїну

Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля.

На Львівщині у пункті пропуску «Грушів» під час спроби ввезення з Нідерландів 0,5 кг героїну затримано місцевого жителя.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області, партію наркотиків правоохоронці вилучили вчора, 21 жовтня.

«Встановлено, що 39-річний львів’янин, використовуючи свої злочинні зв’язки з представниками наркобізнесу в Королівстві Нідерланди, організував контрабандний канал постачання героїну з метою його подальшого збуту на території України. Заборонений вантаж зловмисник перевозив у схованці, облаштованій під обшивкою в салоні його автомобіля», - йдеться у повідомленні.

У результаті ретельної перевірки транспортного засобу оперативники виявили схованку та вилучили з неї близько півкілограма героїнового порошку.

«Вилученої речовини вистачило би на майже 5 тисяч наркотичних доз. Вартість вилученої партії за цінами «чорного ринку» становить більше мільйона гривень», - зазначили у поліції.

Наркодилера затримано, відносно нього відкрито кримінальне провадження за збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Згідно з законодавством фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали громадянина Бразилії, який прилетів до Києва з метою збуту 4 кг кокаїну.