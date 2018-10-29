В’їзд авто в натовп під час перегонів у Кривому Розі: 10-річна дівчинка вийшла з коми

У неї діагностували складну черепно-мозкову травму, переломи тазу та ключиці, численні забої.

10-річна дівчинка, яка постраждала під час інциденту на автоперегонах у Кривому Розі, коли авто в’їхало в натовп глядачів, вийшла з коми.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, куди дитину доправили з Кривого Рогу, передає "Радіо Свобода".

За даними з лікарні, стан дитини важкий, але стабільний, загрози життю немає. У неї діагностували складну черепно-мозкову травму, переломи тазу та ключиці, численні забої. Тривають додаткові обстеження.

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Життю другої постраждалої дитини, яка перебуває в дитячій лікарні Кривого Рогу, також нічого не загрожує.

«Стан задовільний. Хлопчика готують до виписки», – сказали Радіо Свобода в криворізькій лікарні.

Як відомо, у Кривому Розі під час перегонів на виживання автомобіль вилетів у натовп. Під час виконання трюку, у водія відмовили гальма.