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В’їзд авто в натовп під час перегонів у Кривому Розі: 10-річна дівчинка вийшла з коми

17:46, 29 жовтня 2018
Інциденти
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На черговому колі автомобіль занесло у натовп глядачів / фото УНІАН

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, куди дитину доправили з Кривого Рогу, передає "Радіо Свобода".

За даними з лікарні, стан дитини важкий, але стабільний, загрози життю немає. У неї діагностували складну черепно-мозкову травму, переломи тазу та ключиці, численні забої. Тривають додаткові обстеження.

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Життю другої постраждалої дитини, яка перебуває в дитячій лікарні Кривого Рогу, також нічого не загрожує.

«Стан задовільний. Хлопчика готують до виписки», – сказали Радіо Свобода в криворізькій лікарні.

Як відомо, у Кривому Розі під час перегонів на виживання автомобіль вилетів у натовп. Під час виконання трюку, у водія відмовили гальма.

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Теги: #Кривий Ріг#перегони