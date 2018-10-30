У Чернівцях правоохоронець до напівсмерті відлупцював чоловіка за зауваження про паркування (відео)

Постраждалий наразі знаходиться у лікарні у важкому стані.

У Чернівцях правоохоронець відлупцював чоловіка, через те, що він зробив йому зауваження про паркування. Постраждалий наразі знаходиться у лікарні у важкому стані.

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Між двома чоловіками спочатку почалася перепалка, потім зненацька один починає наносити іншому удари руками, збиває з ніг і далі вже лупцює його ногами, йдеться у сюжеті ТСН. Припиняє лише, коли потерпілий майже не подає ознак життя.

Зазначається, що кривдник - це колишній коп Владислав Дикий, який півроку тому перевівся з патрульної поліції в управління захисту економіки Чернівецької області.

У відомстві наразі інцидент не коментують. Депутати міськради направили звернення до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури з проханням покарати винного.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Хрещатику п'яний чоловік бив і кусав людей, двох забрала "швидка".