Під Києвом сталася масштабна ДТП за участю вантажівок (відео)

Аварія сталася поблизу села Калинівка Васильківського району.

На броварській окружній дорозі біля села Калинівка Київської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фур. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

"Просто жесть! Масштабна ДТП сталася на броварській окружній дорозі, поблизу села Калинівка. Деталі встановлюються", - йдеться в повідомленні.

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Даних про жертв і постраждалих наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, у Рівненській області внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинули три людини.