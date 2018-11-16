Під Києвом сталася масштабна ДТП за участю вантажівок (відео)
10:33, 16 листопада 2018Інциденти
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Аварія сталася поблизу села Калинівка Васильківського району.
Даних про жертв і потерпілих на даний момент немає / УНІАН
На броварській окружній дорозі біля села Калинівка Київської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фур. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.
"Просто жесть! Масштабна ДТП сталася на броварській окружній дорозі, поблизу села Калинівка. Деталі встановлюються", - йдеться в повідомленні.
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Даних про жертв і постраждалих наразі немає.
Як повідомляв УНІАН, у Рівненській області внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинули три людини.
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