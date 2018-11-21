На Дніпропетровщині автобус із дітьми застряг у сніжному заметі

У автобусі перебувало 36 дітей з гандбольної команди, що прямували на турнір до Запоріжжя.

20-го листопада о 19:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автошляху Харків-Сімферополь в сніговому заметі застрягли автобус «МАЗ» та вантажні автомобілі «КАМАЗ» та «МАЗ».

Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

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Рятувальники 49-ої державної пожежно-рятувальної частини, що прибули на місце події, за допомогою пожежно-рятувального автомобіля та буксировочного тросу витягли автобус та дві вантажівки зі снігового замету. У транспортних засобах перебувало 45 осіб. Серед них 36 дітей з гандбольної команди, що прямували на турнір до Запоріжжя.

До рятувальних робіт залучалися 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.