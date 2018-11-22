На Житомирщині затримано військового-контрактника за продаж вибухівки з Донбасу

"Клієнтів" зловмисник підшукував на тематичних інтернет-форумах та через знайомих із кримінальних кіл.

Сьогодні на Житомирщині СБУ затримала військовослужбовця-контрактника за незаконний збут військових засобів ураження походженням з району проведення операції Об'єднаних сил.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

"Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець однієї із частин, дислокованих на території області, налагодив збут вибухівки і боєприпасів із району проведення операції Об’єднаних сил. "Клієнтів" зловмисник підшукував на тематичних інтернет-форумах та через знайомих із кримінальних кіл", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали контрактника на одній із вулиць Житомира під час чергової спроби збуту двох тротилових шашок загальною вагою 400 грамів та засобів детонації до них, і двох десятків патронів за 3 тис. грн. Раніше правоохоронці задокументували продаж зловмисником 200 патронів на суму 4 тис. грн.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили ще 5 гранат для підствольного гранатомета, засоби детонації та майже 600 набоїв.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо обрання фігуранту справи запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Операція із викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими ГУ Національної поліції в Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури.