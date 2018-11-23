У Харкові закидали будинок соратника Ширяєва "коктейлями Молотова" (відео)

На думку Пушкарьова, до нападу причетні його колишні побратими.

У Харкові сьогодні вночі троє осіб "коктейлями Молотова" закидали будинок Ігоря Пушкарьова, який є соратником колишнього командира "Східного корпусу" Олега Ширяєва.

Про це Він написав на своїй сторінці в Facebook.

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Також він виклав запис, на якому видно три людини, які кидають через паркан "коктейлі Молотова". Судячи з таймкоду, інцидент стався близько 02:20.

«Будинок, який ми з дружиною будували власними руками. Більше 10 років. Для нас. Для наших дітей. Для моєї онуки. Сьогодні його підпалили. Підпалили ті, хто погрожував мені і моїй родині останні місяці. Це зробили ті, кого я колись вчив. Кого вважав побратимами», - написав він.

Нагадаємо, раніше соратники Олега Ширяєва заявляли про застосування до них сили і погрози з боку колишніх побратимів-націоналістів. Відповідне звернення виклав на своїй сторінці в Facebook 25 вересня Денис Андрус.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Харкові відбулася масова бійка на території спорткомплексу "Локомотив". Там побилися Олег Ширяєв і представники "Національного корпусу".

13 вересня 2018 року Ширяєв був затриманий після проведення слідчих дій у зв'язку з конфліктом через елеватор в с. Занки Харківської області. Йому було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Крім того, Ширяєву інкримінується ч 1 ст. 294 і ч. 2 ст. 347 (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, знищенням і пошкодженням майна, спробою захоплення будівлі, умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу шляхом підпалу) КК України.