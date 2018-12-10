У Словенії зіткнулися українські автобуси, є загибла і травмовані (фото)

За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, після чого в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один з бусів викинуло в кювет.

У Словенії два мікроавтобуси на українській реєстрації потрапили в смертельну аварію. Про це повідомили словенські ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію. Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помурьє, між селами в долині Чентиба. Читайте такожУ Києві за добу сталися три ДТП з патрульними автомобілями (фото, відео) За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, після чого в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один з бусів викинуло в кювет. В результаті ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали тяжкі травми. Зараз всі обставини аварії встановлюються. Як повідомляв УНІАН, "Бєлавіа" розповіла подробиці жорсткої посадки Boeing з пасажирами.

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