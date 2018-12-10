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У Словенії зіткнулися українські автобуси, є загибла і травмовані (фото)

10:23, 10 грудня 2018
Інциденти
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ДТП сталася на автомагістралі Помурье / www.24ur.com

Про це повідомили словенські ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію.

www.24ur.com

Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помурьє, між селами в долині Чентиба.

www.24ur.com
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За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, після чого в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один з бусів викинуло в кювет.

В результаті ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали тяжкі травми.

Зараз всі обставини аварії встановлюються.

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Теги: #ДТП#українець