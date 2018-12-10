У Словенії зіткнулися українські автобуси, є загибла і травмовані (фото)
10:23, 10 грудня 2018Інциденти
1281 0
За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, після чого в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один з бусів викинуло в кювет.
ДТП сталася на автомагістралі Помурье / www.24ur.com
У Словенії два мікроавтобуси на українській реєстрації потрапили в смертельну аварію.
Про це повідомили словенські ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію.
www.24ur.com
Як зазначається, ДТП сталася на автомагістралі Помурьє, між селами в долині Чентиба.
www.24ur.com
www.24ur.com
Читайте такожУ Києві за добу сталися три ДТП з патрульними автомобілями (фото, відео)
За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, після чого в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки, один з бусів викинуло в кювет.
В результаті ДТП загинула 63-річна українка, ще троє отримали тяжкі травми.
Зараз всі обставини аварії встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, "Бєлавіа" розповіла подробиці жорсткої посадки Boeing з пасажирами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter