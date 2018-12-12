Опубліковано відео, як злодії у Києві серед білого дня нахабно грабують людей

У Facebook опубліковано фото злочинців разом з описом схеми їхньої роботи.

Шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький розповів, як його друга 11 грудня серед білого дня пограбували у столичному ТЦ "Глобус" у ресторані "Песто".

Заяву, як пише Ганницький на своїй сторінці у Facebook, його товариш написав. Також він опублікував у соцмережі відео пограбування та фото злочинців разом з описом схеми їхньої роботи.

Так, злочинці діють за такою схемою: дві людини заходять у кафе в ТЦ й обирають жертву, сідають за сусідній столик з нею. Потім "щипач" постійно підсуває стілець до жертви, так привчаючи "мішень" не реагувати на дискомфорт.

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"Коли починається робота, спільник-спостерігач вдає, що говорить по телефону - спостерігаючи за мішенями. Орієнтуючись на його міміку, "щипач" не обертаючись бере чужу сумку й починає в ній ритися в пошуках грошей. Спільник у цей час продовжує стежити за жертвами", - розповів шеф-редактор УНІАН.

Потім, як зазначив Ганницький, спільник дає сигнал, коли сумку можна повернути. Після цього злочинці йдуть.

"Зверніть увагу - сумка стоїть нібито в "безпеці", не в проході, між людиною та стіною. Як бачите, це не дає вам жодних гарантій", - написав він.

"Ну, а побачивши тіла зі скріншотами наживо - телефонуйте 102. До речі, якщо вам вони особисто знайомі - маякуйте. Постраждалий у боргу не залишиться", - додав шеф-редактор УНІАН.

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