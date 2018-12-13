За добу на Київщині сталося понад 100 ДТП, одна з них - смертельна

Основні причини аварій - недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.

За добу на Київщині сталося 104 ДТП, в одному випадку водій загинув.

Як наголосили у Відділі комунікації поліції в Київській області, у зв’язку з погіршенням погодних умов значно підвищилася небезпека на дорозі під час керування транспортним засобом.

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За даними правоохоронців, основні причини аварійності – недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.

За останню добу працівники поліції Київської області зафіксували 104 ДТП, з них 2 – з потерпілими, де одна людина – загинула.

Зокрема, повідомлення про аварію на автодорозі поблизу населеного пункту Рокитне надійшло до поліції Київщини сьогодні зранку.

Так, 47-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, машина з’їхала в кювет та врізалась у дерево. Від отриманих травм, несумісних з життям, водій помер на місці аварії.

Правоохоронці закликали водіїв бути пильними на дорозі.