На Львівщині внаслідок ДТП за участю вантажівки одна людина загинула, трьох травмовано

На автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF з автомобілем Citroen Jumpy.

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки одна людина загинула, трьох травмовано, у тому числі одну дитину.

Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Львівській області.

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За даними ДСНС, 15 грудня о 00:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп в сел. Запитів Кам’янко-Бузького району сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF з автомобілем Citroen Jumpy.

Внаслідок ДТП в автомобілі Citroen Jumpy дістали травми водій та три пасажири, з них одна дитина (2001 року народження). Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували травмованого водія з легкового автомобіля. Він помер в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.