На Закарпатті госпіталізовано вже 16 дітей з Дніпра, які занедужали під час турпоходу

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, станом на 6:00 15 липня до Рахівської районної лікарні госпіталізовано та перебувають на стаціонарі інфекційного відділення 16 мешканців Дніпра.

«Увечері 14 липня туристична група вийшла до с. Кваси Рахівського району. Під час огляду медиками решти групи було виявлено схожі симптоми та госпіталізовано ще трьох осіб», - додали в УДСНС.

За даними рятувальників, стан госпіталізованих задовільний.

Обставини даного випадку з’ясовуються.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму сайті повідомив, що в Рахівському районі під час туристичного сходження в гори захворіла група дітей, яка приїхала на відпочинок з Дніпра. За його даними, діти отруїлися, повечерявши продуктами, купленими напередодні на ринку. Всього в групі 39 школярів підліткового віку в супроводі дорослих.

В Управлінні ДСНС у Закарпатській області повідомили, що зі скаргами на нездужання до рятувальників звернулися 15 дітей, проте госпіталізували тільки 13.

Пізніше поліція Закарпатської області повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини госпіталізації до інфекційного відділення Рахівської райлікарні 13 дітей з гуртка «Туризм» віком від 12 до 16 років, які відпочивали на Закарпатті в наметовому містечку. Повідомлялося, що діти поступили на лікування з діагнозом «тепловий удар», а Рахівська санепідемстанція провела перевірку і встановила, що діти занедужали не через проблеми з продовольством.