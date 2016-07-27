У Львівській області на залізничному переїзді загинув чоловік
09:51, 27 липня 2016Інциденти
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У місті Броди на Львівщині маневровий поїзд смертельно травмував 47-річного місцевого жителя.
У Львівській області маневровий потяг смертельно травмував чоловіка / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської держадміністрації.
26 липня о 17:40 на регульованому залізничному переїзді у місті Броди маневровим поїздом було смертельно травмовано 47-річного чоловіка.
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