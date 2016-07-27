У Львівській області на залізничному переїзді загинув чоловік

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської держадміністрації.

26 липня о 17:40 на регульованому залізничному переїзді у місті Броди маневровим поїздом було смертельно травмовано 47-річного чоловіка.

Читайте такожВ Одесі на ходу загорівся автомобіль і врізався в трамвайну зупинку, яка теж загорілася (відео)

Він перебігав через колію при закритому шлагбаумі та не реагував на звукові сигнали.