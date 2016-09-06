Нардеп Ланьо після ДТП перебуває вдома на лікуванні - прес-служба партії "Відродження"

Народний депутат України від партії «Відродження» Михайло Ланьо після ДТП, яка сталася 5 вересня у Сколівському районі Львівської області, перебуває вдома на лікуванні.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Закарпатської обласної організації партії «Відродження» Альона Фегер з посиланням на самого народного депутата.

«На жаль, через різке погіршення погодних умов (саме тоді почався сильний дощ), водій авто, в якому перебував Ланьо, не впорався з керуванням. Машину занесло і вона виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася ще з двома автомобілями», - прокоментувала Фегер.

За її словами, народний депутат потрапив у ДТП, коли прямував у Київ на засідання чергової сесії Верховної Ради України.

«Ланьо після отриманої медичної допомоги перебуває вдома й проходить лікування. У нього травмоване коліно», - додала керівник прес-служби.

Вона також уточнила, що народний депутат не називає причину ДТП, він наголошує на тому, що обставини й деталі ДТП встановлюють працівники поліції.

Зі слів Фегер, Ланьо також висловлює сподівання, що всі потерпілі якомога швидше одужають.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня близько 15:20 неподалік с. Тухолька Сколівського району Львівської області 40-річний житель Закарпатської області, керуючи автомобілем Mercedes Benz 220 і рухаючись в напрямку Києва, не впорався з керуванням та перетнувши суцільну смугу виїхав на зустрічну смугу руху де скоїв зіткнення із позашляховиком Mercedes Benz GL 250 під керуванням 67-річного громадянина Німеччини та автомобілем Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 31-річний житель Волинської області. Внаслідок ДТП дістали травми різного ступеню тяжкості й були доставлені у Сколівську районну лікарню водії всіх трьох транспортних засобів, а також двоє пасажирів – жителі Закарпатської та Волинської областей.

У ДТП постраждав народний депутат України Михайло Ланьо (екс-нардеп від Партії регіонів, наразі є членом депутатської групи «Відродження»), який їхав на місці пасажира в автомобілі Mercedes.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

При цьому у ГУ НП у Львівській області не підтвердили інформацію, поширену в деяких ЗМІ про те, що у ДТП постраждав народний депутат Ланьо. Кореспонденту УНІАН заявили, що, зокрема, постраждав 51-річний однофамілець депутата, житель міста Мукачеве.