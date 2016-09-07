Поліція заявляє про стабілізацію ситуації в Лощинівці після ромського погрому

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лорткіпанідзе заявив сьогодні на брифінгу в Ізмаїлі.

Водночас він зазначив, що в зазначеному населеному пункті для підтримання громадського порядку залишаються додаткові сили правоохоронців.

«Нині ситуацію в селі Лощинівка стабілізовано. Але тут поки що залишаються бійці спецбатальйону обласної поліції для збереження публічного порядку», - сказав Лорткіпанідзе.

За його словами, інформація про нарколабораторію, яка нібито функціонувала в Лощинівці, що також викликало гнів місцевих жителів, свого підтвердження поки що не знайшла. Також розпочато кримінальне провадження за ст.194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України за фактом пошкодження майна ромів - жителів Лощинівки.

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«У ході досудового розслідування проведено огляди 7 пошкоджених будинків. Наркотичних речовин там виявлено не було. Зараз встановлюються всі свідки подій, що сталися, та особи, причетні до пошкодження майна. Триває досудове розслідування», - повідомив начальник главку.

Лорткіпанідзе додав, що з 1 вересня за його наказом і під його керівництвом у зв'язку з подіями в Лощинівці в районі проводилося оперативне відпрацювання, під час якого виявлено зброю та наркотики. В ході 37 обшуків виявлено та вилучено: автомат Калашникова АКС-74 і боєприпаси, незареєстровану гладкоствольну мисливську рушницю ТОЗ-66, гранату РГД-5, крім того, близько 30 кілограмів макової соломки, 14 кілограми марихуани, понад 20 літрів опію, метадон та амфетамін.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності. Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. У село прибула поліція.

Жителі Лощинівки вимагали виселити ромів з села. Згодом голова Ізмаїльської райдержадміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами щодо їх переїзду з Лощинівки.

Ромські організації звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію. Разом з тим омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення Лощинівської сільради про виселення ромів незаконне.

29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд прийняв рішення про арешт на 60 діб без права внесення грошової застави підозрюваного у вбивстві малолітньої дівчинки.

Вбиту дівчинку поховали в Лощинівці 30 серпня.