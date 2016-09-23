Двом спійманим втікачам із львівської психлікарні оголосили про підозру у втечі

Як повідомляє прокуратура області, ті підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 394 КК України, а саме втечі із спеціалізованого лікувального закладу.

Ці двоє осіб перебували у відділенні №23 вказаного лікувального закладу на підставі ухвал судів. Один із підозрюваних обвинувачується в умисному вбивстві, інший – у незаконному заволодінні транспортним засобом з обтяжуючими обставинами.

Однак, 17 вересня поточного року приблизно о 21:15 вони здійснили втечу зі спецізакладу.

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Внаслідок вжитих скоординованих заходів прокуратури та поліції 21 вересня втікачів було затримано. На даний час особи знову поміщені у Львівську обласну психлікарню, в умовах, що виключають їх небезпечну поведінку.

Їм загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 2 років.

Крім цього, прокуратурою області скеровано вимогу керівництву департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації щодо проведення службової перевірки законності дій працівників психлікарні в частині забезпечення нагляду та контролю за такими хворими. Перевірка триває.