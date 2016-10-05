На Сумщині в дворі військкомату стався вибух

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Сумській області, сьогодні вночі о 00:20 до поліції м. Ромни звернувся черговий місцевого військкомату, який повідомив, що почув зі сторони вулиці звук, схожий на вибух.

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Згідно із повідомленням, працівники поліції, які виїхали для перевірки вказаного повідомлення, обстежили прилеглу до військкомату територію, а також вулиці міста, однак жодних ознак, які б вказували на те, що десь щось вибухнуло, не виявили.

«Ситуація прояснилась вже вранці, коли до чергової частини знову зателефонував черговий військкомату та повідомив, що на закритій території, у дворі військкомату він виявив сліди від вибуху гранати: незначні пошкодження асфальтного покриття двору та кузова автомобіля. Постраждалих не має. На місці події виїхав начальник ГУНП в Сумській області. Працює слідчо-оперативна група, вибухотехнік, кінологічна служба», - йдеться у повідомленні.

Дана подія зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.4 ст.296 (хуліганство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).