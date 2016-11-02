В Одесі трамвай наїхав на пішохода, чоловік загинув на місці
09:35, 02 листопада 2016Інциденти
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В Одесі внаслідок наїзду трамвая загинув чоловік.
За словами очевидців, удар був дуже сильним / Фото УНІАН
Як повідомила УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, 1 листопада о 22.45 надійшло повідомлення про ДТП за участю трамвая в Суворовському районі міста.
Встановлено, що за адресою: вул. Миколаївська дорога, 235 трамвай наїхав на пішохода.
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«Чоловік загинув на місці. Його особу встановлює слідчий», - сказала Марченко.
Наразі з'ясовуються також обставини пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За словами очевидців, удар був дуже сильним, внаслідок удару сталося пошкодження передньої частини трамвайного вагона – відбито покриття, не працює фара.
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