"П'яна" ДТП за участю сина нардепа: поліція повідомила про стан постраждалих (відео)

Про це повідомили у патрульній поліції Києва та ресторані, чию машину протаранив Молоток, передає ТСН.

"Кілька годин тому зв'язалися, щоб зустрітися і з'ясувати ситуацію. Вони хочуть відшкодувати збитки. У всіх постраждалих травми середньої тяжкості, вони вже вдома. З лікарні їх випустили", – повідомила адміністратор ресторану Людмила Єрмак.

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Аварія сталася напередодні о 5-тій ранку. Тоді поліцейські побачили джип "Мерседес", що порушив правила дорожнього руху, та наказали зупинитися, проте водій почав тікати. Вже за декілька кілометрів протаранив поліцейський "Пріус" та легковик "Деу", що розвозив працівників ресторану додому.

Чотирьох пасажирів "Деу" госпіталізували з травмами різного ступеня. Самого винуватця змогли затримати лише за кілометр від місця аварії.

Ним виявився 28-річний Денис Молоток, син Ігоря Молотка – нардепа від партії "Воля народу". Лікарі встановили, що водій був напідпитку. Затримати його також не вдалось – у поліції не знайшлося достатньо підстав. Батько кривдника пообіцяв не перешкоджати слідству та виплатити компенсацію всім потерпілим.