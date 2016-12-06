У Києві затримано трьох поліцейських, які "кришували" борделі
У Києві викрито на хабарництві та затримано начальника, заступника начальника та старшого оперуповноваженого одного з управлінь поліції.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Операція проводилась спільно з прокуратурою та Управління внутрішньої безпеки Нацполіції.
Як зазначається, «перевертні в погонах» систематично отримували сотні тисяч гривень за «кришування» столичних веб-студій та будинків розпусти, які діяли під вивісками масажних салонів.
Зокрема, здирники вимагали в одного з нелегальних ділків 250 тис. грн за неперешкоджання його незаконній діяльності.
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Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у 148 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
Тривають обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників.