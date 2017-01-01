В Одесі у новорічну ніч чоловіка поранили з пістолету
У Київському районі Одеси у ніч на 1 січня під час конфлікту із застосуванням зброї одна людина отримала поранення.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, біля житлового комплексу «Альтаїр» між чоловіками стався конфлікт, під час якого було застосовано пістолет.
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«Одного з учасників конфлікту поранено, його доставлено до медичного закладу, шестеро дають пояснення у відділі поліції. Відкрито кримінальне провадження. Проводиться перевірка», - йдеться в повідомленні.
В управлінні поліції зазначили, що на даний час більш як 500 правоохоронців забезпечують громадський порядок на вулицях Одеси.
Як повідомляв УНІАН, у Києві в новорічну ніч чергували близько тисячі правоохоронців, а для забезпечення порядку біля центральної ялинки і ще 10 ялинок у районах міста додатково залучили 500 чоловік особового складу як Нацполіції, так і Нацгвардії.