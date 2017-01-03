У прокуратурі розповіли подробиці про зброю нардепа Пашинського та хід слідства

Про це сказав на брифінгу прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

"Це попередня кваліфікація, яка була визначена безпосередньо органом, який розпочав розслідувати цю справу, ми наразі встановлюємо всі обставини. За результатами конкретного чіткого визначення дій кожної з осіб ми зможемо достеменно сказати, які наявні ознаки складу злочину. Наразі ще проводиться розслідування, пройшло не так багато часу, щоб говорити категорично про склад злочину, але однозначні висновки довго чекати не доведеться", - сказав Чібісов.

За його словами, на сьогодні проводяться всі необхідні слідчі дії. "Наразі призначено низку експертиз, зокрема, судово-медичну експертизу, криміналістичну, трасологічну, балістичну. Крім того, проводиться низка слідчих дій, зокрема, допити", - сказав прокурор.

Чібісов зазначив, що Пашинський мав дозвіл на зброю.

"Зброя мала дозвіл, її вилучено, вилучено набої і все, що мав депутат щодо цієї зброї. Наразі направлено запити з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї до тих органів, які її видавали, і підтвердження тих дозволів, які в нього були", - сказав Чібісов.

Він також повідомив, що наразі відпрацьовані повністю всі особи, які причетні до інциденту, але назвати їхню кількість прокурор відмовився, посилаючись на те, що це може вплинути на об’єктивність розслідування. "Сподіваємося за 2 місяці провести розслідування", - додав Чібісов.

Він нагадав, що інцидент, в якому брали участь 4 особи, відбувся на території селища Хлепча о 17:00. "Двоє з них на авто "Мерседес" (нардеп і його дружина) і двоє, що знаходилися біля іншого транспортного засобу - мікроавтобуса "Фольксваген". Мікроавтобус стояв на неосвітленій дорозі, "Мерседес" його об'їжджав. Було зроблено зауваження про те, що не ввімкнені габаритні вогні і відсутній знак аварійної зупинки. Під час цих зауважень виникла перепалка, потім виникла ситуація, при якій нардеп використав вогнепальну зброю "Глок 19", - сказав прокурор.

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Як повідомляв УНІАН, на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю.

За версією Пашинського, він застосував зброю лише після того, як зробив попереджувальний постріл вгору, а другий постріл уже після удару пляшкою здійснив у ногу нападнику.

При цьому постраждалий від стрілянини на дорозі під Києвом стверджує, що народний депутат Сергій Пашинський застосував вогнепальну зброю не за правилами.