У новорічну ніч в Україні було скоєно 34 умисних вбивства – поліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв повідомив на брифінгу щодо результатів роботи поліції у період новорічних і різдвяних свят.

"Новорічні свята, а саме новорічна ніч, а також напередодні 7-9 січня, були відзначені в державі рядом вбивств. 34 навмисних вбивства саме в святкову ніч і день були зареєстровані в Україні", - сказав Князєв.

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Він уточнив, що більшість цих вбивств були скоєні особами, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. За словами Князєва, 31 вбивство було розкрито впродовж однієї або двох діб. Злочинців затримано і заарештовано. Також він вважає перспективним затримання ще трьох підозрюваних.

Загалом у святковий період зареєстровано та розпочато розслідування за 51 фактом умисних вбивств. Також зареєстровано 83 факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 16 з яких призвели до смертельних наслідків. Крім того, було зареєстровано та почато розслідування 15 згвалтувань.

Окрім того, Князєв повідомив, що впродовж святкового періоду було вчинено 36 розбійних нападів на приватні помешкання громадян. За його словами, працівники поліції за гарячими слідами розкрили 17 таких нападів.

Своє чергою заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко поінформував, що з 1 по 9 січня включно було "затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання 72 особи, які вчинили саме розбійні напади".