Затриманий у Тернополі 18-річний юнак здійснив тисячу пострілів у вікна автотранспорту та квартир

Як розповів УНІАН начальник відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Андрій Гульоватий, наразі із заявами про пошкоджене майно звернулися уже 12 осіб, сума збитків, завданих потерпілим, становить 30 тис. грн.

За даними правоохоронців, звернення від людей продовжують надходити.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня оперативники Тернопільського відділу поліції затримали 18-річного тернополянина, який ніде не вчиться і не працює, за підозрою у вчиненні хуліганських дій.

Як стало відомо в ході досудового розслідування, разом з пневматичним пістолетом зловмисник придбав 500 куль, а згодом докупив ще тисячу.

Зі слів юнака, понад тисячу зарядів він встиг випустити по різних об’єктах – транспортних засобах, вікнах квартир. Близько ста куль у нього вилучили поліцейські.

Досудове розслідування, розпочате за частиною першою статті 296 ККУ (хуліганство), триває.

Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.