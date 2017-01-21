На Львівщині вибухнув будинок: двоє госпіталізованих з опіками у тяжкому стані

Про це повідомляє ZIK з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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За даними департаменту, вибух стався близько 19.30 20 січня в одноповерховому будинку по вулиці Ольги Кобилянської в райцентрі Стрий.

Постраждалі отримали термічні опіки рук, ніг, шиї і лиця, їхній стан медики оцінюють як важкий.

Вибух повністю знищив будинок.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок вибуху гранати під час застілля одна людина загинула на місці, ще одна отримала численні осколкові поранення.