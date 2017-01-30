В Одесі продавчиня кави врятувала чоловіка від кулі, жінка отримала поранення

В Одесі біля ринку «Старокінний» продавчиня врятувала життя чоловіку, втрутившись у конфлікт двох чоловіків, повідомляють у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

«Зі свідчень очевидців поліцейські встановили, що мешканець Біляївського району продавав тварину біля ринку «Старокінний». Поруч проходив односелець, із яким в нього були давні неприязні відносини. Між чоловіками спалахнула словесна перепалка, яка переросла в конфлікт. У подальшому продавець дістав з припаркованого поруч автомобілю обріз рушниці та почав погрожувати своєму опонентові», - йдеться у повідомленні.

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У конфлікт втрутилася продавчиня кави, яка в момент стрільби схопилась за обріз та нахилила його до низу. В результаті пострілу жінка отримала вогнепальне поранення ноги.

«Її госпіталізовано до медичного закладу. Правопорушника доставлено до Портофранківського відділення поліції», - зазначили у поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 через ч.2 ст. 15 Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одеській області затримано жінку при спробі вивезення з України нагород Другої світової війни та особової справи генерала авіації Червоної армії.

При перетині підозрюваною кордону спочатку спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар». Джерелом випромінювання виявився авіаційний годинник. В ході подальшого огляду серед речей громадянки було знайдено 5 срібних монет 20-го століття, 5 ювілейних медалей, 2 ордени часів Другої світової війни та особову справу генерала авіації Червоної армії.