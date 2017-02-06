На харківській Салтівці обірвало тролейбусні дроти: пошкоджено три автомобілі (фото)

У понеділок, 6 лютого, близько 14:30, патрульним надійшло повідомлення про "пошкодження майна", повідомляє 057.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Харкова.

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Як зазначається, прибувши на вулицю Валентинівську, поліцейські виявили обірваний дріт контактної мережі тролейбусів, близько 150-200 м.

За попередньою інформацією, при падінні дроту було пошкоджено три автомобілі: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze, і Audi A6.

Згідно з повідомленням, у всіх автомобілів пошкоджено лакове покриття. Об'єктивних причин з приводу обриву встановити на місці не вдалося.

Зібраний матеріал патрульні передали на доопрацювання для встановлення причин обриву.