У Торецьку в результаті аварії на шахті загинув гірник

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

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За його словами, аварія сталася близько 12:30 на глибині 1100 м.

«На момент вибуху в забої працювало четверо шахтарів. Трьом шахтарям вдалось вибратися із забою. Одного засипало. Годину тому рятувальники знайшли шахтаря. За попередніми даними – без ознак життя», - написав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня, на шахті №10 «Степова» у Львівській області стався вибух і обвалення гірської породи. Загинули вісім шахтарів, постраждали понад 20.