У Торецьку в результаті аварії на шахті загинув гірник
19:42, 08 березня 2017Інциденти
828 0
Сьогодні на шахті «Центральна» в Торецьку стався викид газу із вугіллям, в результаті загинув один із чотирьох гірників, які знаходилися там.
Трьом шахтарям вдалося вибратися із забою / Фото УНІАН
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.
Читайте такожВіце-прем'єр: Під час вибуху на шахті "Степова" проводилися лише ремонтні роботи
За його словами, аварія сталася близько 12:30 на глибині 1100 м.
«На момент вибуху в забої працювало четверо шахтарів. Трьом шахтарям вдалось вибратися із забою. Одного засипало. Годину тому рятувальники знайшли шахтаря. За попередніми даними – без ознак життя», - написав Жебрівський.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня, на шахті №10 «Степова» у Львівській області стався вибух і обвалення гірської породи. Загинули вісім шахтарів, постраждали понад 20.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter