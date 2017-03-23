За розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова взялася прокуратура Києва

Прокуратура міста Києва прийняла до свого провадження розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, наразі у кримінальному провадженні, розпочатому за п. 1 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України, створено міжвідомчу слідчу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції України, а також визначено групу процесуальних керівників.

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«Координує роботу слідчих, прокурорів та оперативних підрозділів перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко, який має багаторічний досвід оперативної роботи та здатен забезпечити ефективне розслідування цього резонансного та зухвалого злочину», - зазначив прокурор Роман Говда.

Крім того, до розслідування вбивства Вороненкова залучені оперативні співробітникі Служби безпеки України.

На даний час органом слідства проводиться ідентифікація особи, яка вчинила вбивство екс-депутата (наразі вказана особа померла від отриманих поранень), встановлюються та допитуються свідки, як ті, що є безпосередніми очевидцями вбивства, так і з боку найближчого оточення загиблого, проводиться аналіз відеозаписів з камер відеоспостереження та інші слідчі дії. У кримінальному провадженні призначено низку судово-медичних та балістичних експертиз.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий сьогодні, 23 березня, в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. "Явний почерк російських спецслужб, який раніше не раз проявлявся в різних європейських столицях", - сказав президент.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича щодо введення в Україну російських військ.