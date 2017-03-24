У Запоріжжі за хабар затримано в. о. воєнкома, у якого також знайшли печатку з гербом РФ

У Запорожжі за підозрою в отриманні хабара правоохоронці затримали виконуючого обов’язки військового комісара одного з районів міста.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

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Військового затримали сьогодні, 23 березня. За даними правоохоронців, підозрюваний вимагав і отримав 600 доларів за сприяння в прискореному проходженні громадянином військово-лікарської комісії для видачі останньому військового квитка та отримання можливості отримати паспорт громадянина України.

Військовий комісар був затриманий у своєму робочому кабінеті при отриманні вказаної суми. Під час обшуку, проведеного в кабінеті, було вилучено 600 доларів, а також патрони до вогнепальної зброї та печатку із зображенням герба Російської Федерації.

Зараз слідчі дії тривають.