Ремонтники у Балаклії відновлюють будинки, лінії електропередач та газопостачання - Гройсман

Ремонтні бригади розпочали роботи з відновлення пошкодженого житла громадян, газопостачання і окремих ділянок ліній електропередач в Балаклії Харківської області, пошкоджених внаслідок пожежі та вибухів на військових складах.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в Facebook.

«Станом на сьогоднішній ранок на технічній території арсеналу пожежу ліквідовано. Це добра новина! Хоча спостерігаються ще поодинокі вибухи боєприпасів внаслідок тління окремих осередків, але радіус розльоту осколків уже не виходить за межі території арсеналу»,- написав прем’єр.

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За його словами, вже розпочалась очистка і розмінування території, піротехніки намагатимуться зробити це якнайшвидше.

«Ремонтні бригади розпочали роботи щодо відновлення пошкодженого житла громадян, газопостачання Балаклії та окремих ділянок ліній електропередач. Але ситуація ще не є безпечною - уже вилучено біля 300 вибухонебезпечних предметів», - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що уряд разом з Харківською облдержадміністрацією зробить усе, щоб відновити нормальне життя у місті і допомогти тим, хто постраждав.

Як повідомляв УНІАН, уночі 23 березня в Балаклії загорівся та детонував військовий арсенал. Внаслідок вибухів загинула одна жінка, ще кілька людей отримали поранення.

З Балаклії та прилеглих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

У ДСНС прогнозували, що території населених пунктів у Балаклійському районі розчистять від вибухонебезпечних предметів до неділі, 26 березня.

Станом на 13 год 25 березня на технічній території арсеналу у Балаклії Харківської області спостерігалися одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності, ліквідовано 19 пожеж.