Від вибухів в Балаклії пошкоджено 265 будівель: серед них дві школи та два дитсадки

14:57, 27 березня 2017
Інциденти
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На ранковому засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було прийнято рішення про повернення людей додому, для цього балаклійцям нададуть транспорт.

Вранці 27 березня очищено від вибухонебезпечних предметів територію міста / фото: УНІАН

В місті Балаклія та селах, які постраждали від пожежі на території 65-го арсеналу Міністерства оборони, пошкоджені 265 будівель, у тому числі 231 житловий будинок (114 приватних і 117 багатоквартирних), 22 об'єкти інфраструктури та промисловості, 12 об'єктів соціальної сфери, у тому числі дві школи й два дитячі садки.

Про це з посиланням на главу Харківської обласної державної адміністрації Юлію Світличну повідомила прес-служба ОДА.

«Всі 265 будівель обстежено, складено акти. Аварійні роботи (закриття віконних і дверних прорізів) виконано вже на 80%, до кінця дня плануємо їх закінчити. Також сьогодні будівельні компанії беруться до відновлювальних робіт покрівель, віконних і дверних прорізів. На даний момент складаються відповідні поадресні графіки робіт, йде розміщення будівельників, завезення інструментів, техніки і обладнання. Планується робота 11 будівельних компаній Харкова та Харківської області. Цих сил достатньо», - сказала Світлична.

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Також керівник області повідомила, що, за даними на ранок 27 березня, в пунктах евакуації перебувало 270 жителів Балаклійського району. На ранковому засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було прийнято рішення про повернення людей додому, для цього балаклійцям нададуть транспорт.

«Що стосується відновлення роботи дитсадків, то всі непостраждалі дитячі дошкільні установи вже працюють. Один з постраждалих дитячих садків планують відновити протягом 2-3 днів, другий (у селищі Нафтовиків) потребує капітального ремонту, дітей з цього садка тимчасово направлять до найближчого дошкільного закладу району», - повідомила Світлична.

Вона також зазначила, що за час ліквідації НС до Балаклійського району надійшло понад 120 тонн гуманітарної допомоги, у тому числі понад 50 тонн продуктів харчування, медикаментів та засобів гігієни та понад 70 тонн будматеріалів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей дістали поранення.

За даними ДСНС, станом на ранок 27 березня очищено від вибухонебезпечних предметів територію міста Балаклія та дев’ять прилеглих населених пунктів.

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Теги: #вибухи#Харківщина#Балаклія